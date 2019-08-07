ياسر عرفات واسماعيل هنية يحتلان اهم شارعين وسط تل أبيب

عقدت المفاجأة ألسنة سكان تل أبيب وأصابتهم بالحيرة والضياع، بعدما غيّر متطرفون أسماء العديد من الشوارع والأماكن التي شهدت عمليات، وسموها باسم ياسر عرفات وقيادات من حركة “حماس”.

ووفقا لتقرير أوردته صحيفة “يديعوت أحرنوت” صباح اليوم الأربعاء، وضعت العلامات والتسميات المثيرة للجدل من قبل ما يسمى “مشروع النصر الإسرائيلي”، وهي مجموعة تحتج على ما يقولون إنه رد إسرائيلي ضعيف على “العمليات” الفلسطينية.

وعلى سبيل المثال تم تغيير اسم شارع “الملكة إيستر” إلى شارع “مطعم الدولفنيريم” وهو ناد ليلي فجر فلسطيني نفسه داخله عام 2001، ما أسفر عن مقتل 21 إسرائيليا، وتم تغيير أسماء العديد من الشوارع الأخرى إلى شارع ياسر عرفات وشارع إسماعيل هنية وغيرها.

وقالت الجماعة في بيان “يشعر الجمهور الإسرائيلي بخيبة أمل لضعف استجابة الحكومة الإسرائيلية لردع “حماس” بعد وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه عقب الجولة الأخيرة من القتال”.

ودعت الجماعة المتطرفة المسؤولين الإسرائيليين والجيش والمجتمع الإسرائيلي بأسره، إلى التحول من سياسة التهدئة إلى سياسة النصر من خلال استخدام الوسائل العسكرية والاقتصادية والسياسية دون أي رحمة.