رغم فشل النظام الاخواني في مصر.. حركة النهضة الاخوانية التونسية ترشح نائب رئيسها "مورو" لخوض انتخابات الرئاسة 
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مراسل “سبوتنيك” الروسية : بعد 7 سنوات…الجيش السوري يحرر بلدة الزكاة الاستراتيجية شمال حماة

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