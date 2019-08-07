جيش الاحتلال يجري اوسع عملية مسح ومتابعة فجر اليوم بعد اكتشاف جثة جندي اسرائيلي بمحيط الخليل وعليها آثار طعنات
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جرينتش+2 07:54
“صندوق استثمار أموال‎ ‎الضمان” يؤكد سلامة وقانونية شراء أرض الطنيب عام 2007 ‏

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