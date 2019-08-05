النجمة السورية الوطنية سلاف فواخرجى تحتفل بعيد ميلادها برعاية زوجها/ فيديو

احتفلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي المعروفة بوطنيتها، بعيد ميلادها بأحد المطاعم الكبرى فى دمشق حيث فاجأها زوجها الفنان وائل رمضان بمشاركة ابنهما الأكبر بهذه الاحتفالية التى دعا لها العديد من الفنانيين السوريين والعرب، اضافة إلى العائلة والأصدقاء المقربين.

ونشرت فواخرجي الفيديو في حسابها على موقع “فيسبوك”، معلقةً: “شكرا لكل الغوالي اللي شرفوني عالحفلة المفاجئة والسريعة خلال كم ساعة وبآخر لحظة لحتى يفرحوني ، بعد ماغاب الفرح مني …وشكرا من قلبي على محبتكم وعلى الورد والهدايا الحلوين ، لانها منكم ….جيتكم زادت من قيمة هاليوم عندي …”.

وتابعت: “شكرا لكل اللي فاجأوني بورودهم وهداياهم من برات سوريا وكانوا حاضرين بمحبتهم الكبيرة …وبعتذر من الغوالي ع قلبي والقراب كتير كتير اللي مالحقت اعزمهم لاني انا كمان كنت شبه متفاجئة ويادوب لحقت ظبطت حالي قبل الحفلة بشوي … حقكم على راسي”.

https://web.facebook.com/sulaffawakherji.official/videos/2356336611360552/