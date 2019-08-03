هذه مديحة كامل التي يحتفي غوغل اليوم بذكرى ميلادها

احتفى موقع غوغل العالمي اليوم بذكرى ميلاد النجمة المصرية الراحلة مديحة كامل التي ولدت في 3 أغسطس من العام 1948 ووافتها المنية في العام 1997.

وكانت النجمة الحسناء قد ولدت في مدينة الاسكندرية، وانتقلت للعيش في مدينة القاهرة منذ عام 1962، ودرست في كلية الآداب بجامعة عين شمس، وبعد التخرج عملت لفترة في مجال عروض الأزياء ثم عملت في مجال التمثيل من خلال العديد من الأدوار الصغيرة حتى حازت على دور البطولة في فيلم (30 يوم في السجن).

ثم اختفت بعد ذلك نحو عامين أو أكثر ثم عادت من جديد لتمثل في مصر ولبنان في أدوار لم تجلب لها الشهرة الواسعة ولكنها حققت انتشارا كبيراً ولعبت أدوار البطولة الثانية في أفلام كثيرة حتي جاءتها الفرصة للبطولة المطلقة مع المخرج كمال الشيخ في فيلم “الصعود إلى الهاوية” مع الفنان محمود ياسين.

وأدت في ذلك الفيلم دور جاسوسة تعمل لصالح إسرائيل، وفي الفيلم عبارة خالدة للفنان محمود ياسين يخاطب بها مديحة كامل بعد القبض عليها وإعادتها إلى البلاد، إذ يقول لها:”هي دي مصر يا عبلة “.

وحقق دور عبلة نجومية كبيرة لمديحة كامل وقتها، وفتح أمامها أبواب بطولات نسائية مطلقة رفقة نجوم كبار مثل فيلم شوارع من نار من النجم الراحل نور الشريف ويتحدث عن فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر.

كما لها دور لافت في الفيلم الكوميدي “أذكياء لكن أغبياء” رفقة النجمين عادل إمام وسمير غانم، والنجم المخضرم الراحل رشدي أباظة.