توصل الحكومة السورية والمعارضة لحل وسط بشأن اللجنة الدستورية، ودخول اتفاق وقف اطلاق النار في ادلب حيز التنفيذ
أهم العناوين
جرينتش+2 06:23
الحكومة تقرر رفع اسعار المحروقات اعتباراً من صباح الغد الخميس

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني