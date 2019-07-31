الحكومة تقرر رفع اسعار المحروقات اعتباراً من صباح الغد الخميس

قررت لجنة تسعير المحروقات اليوم الأربعاء، رفع أسعار المحروقات، لشهر آب الذي يبدأ غداً، على النحو التالي:
رفع سعر البنزين أوكتان 90 بمقدار 25 فلساً ليصبح 775 فلس/لتر بدلاً من 750 فلس/لتر
رفع البنزين 95 بمقدار 30 فلساً ليصبح 1000 فلس/لتر بدلا من 970 فلس/لتر
رفع سعر مادتي السولار والكاز بمقدار 15 فلسا ليصبح 605 فلس/لتر بدلا من 590 فلس/لتر.
وقررت لجنة التسعير تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير.
وتجدر الاشارة الى أن لجنة تسعير المحروقات قد بدأت بتطبيق الضريبة المقطوعة لأول مرة في تسعيرة شهر تموز ، بحيث تعكس هذه الضريبة اجمالي قيمة الضرائب و البدلات و الرسوم المفروضة على هذه المشتقات، على أن يتم و بشكل شهري مراجعة الأسعار العالمية للمشتقات النفطية لتحديد نسبة التغير فيها وعكسها على الأسعار المحلية في حين تبقى قيمة الضريبة المقطوعة ثابتة سواء تغير السعر العالمي صعوداً أو هبوطاً.
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