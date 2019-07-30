لانتزاع اصوات اليهود الروس من ليبرمان.. نتنياهو يستميت في دعوة بوتين لزيارة إسرائيل

القناة الثانية للتلفزيون الاسرائيلي تقول ان الدافع لدعوة بوتين هو التنافس على صوت المهاجرين اليهود من روسيا

أفادت القناة الإسرائيلية الثانية مساء الاثنين ان هناك اتصالات إسرائيلية حثيثة من قبل مقربين من نتنياهو لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى إسرائيل.

ووفقا للخطة فان الرئيس الروسي سيفتتح النصب التذكاري الجديد لقتلى حصار ليننغراد في الحرب العالمية الثانية، وذكرت انه تمت دعوة بوتين فعلا خلال زيارة نتنياهو الأخيرة الى الكرملين في شباط/فبراير الماضي.

وذكرت القناة الإسرائيلية الثانية ان الحديث يدور عن خطوة هامة للغاية في صراع نتنياهو أمام ليبرمان على الصوت الروسي.

وذكرت القناة ان مساعي حثيثة تجري لاقامة النصب التذكاري وانه تم استصدار تصاريح وموافقات بصورة مستعجلة لاقامة النصب التذكاري الذي يكلف 1.2 مليون شاقل، وقالت مصادر من بلدية القدس للقناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي ان استعجال المصادقة جاء في اعقاب ضغوط سياسية على اللجنة خصوصا من ديوان نتنياهو بهدف الاسراع في انجازه.

وذكرت القناة الاسرائيلة ان سبب هذه العملية على ما يبدو الانتخابات القريبة: في الصراع على الصوت الروسي، اجتماع مع بوتين على خلفية تدشين النصب التذكاري لجنود روس هو سلاح ممتاز.

وقالت ان هذه القصة بدأت منذ شباط/فيراير الماضي خلال الاجتماع بين نتنياهو وبوتين في الكرملين، قال نتنياهو للرئيس الروسي انه يرغب بأن يقوم بتدشين النصب. فرد بوتين انه ينوي القدوم لهذا الحدث بنفسه.

وعقب حزب الليكود للقناة: الطلب للحصول موافقة على بناء النصب تم تقديمة قبل حل الكنيست. حاليا لا توجد اتصالات لدعوة بوتين قبل الانتخابات، لكنه دائما مدعو للزيارة”.

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