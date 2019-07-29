ضبط 5 كيلو غرامات من بودرة الحشيش الصناعي بحوزة مسافر في مطار الملكة علياء

عمان 29 تموز (بترا) – تمكن العاملون في إدارة مكافحة المخدرات من ضبط 5 كيلو غرامات من مادة بودرة الحشيش الصناعي بحوزة احد المسافرين القادمين عبر مطار الملكة علياء الدولي، وفق ما أفاد الأمن العام في بيان اليوم.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام، ان كوادر ادارة مكافحة المخدرات العاملة في مطار الملكة علياء الدولي تابعت معلومات وردت حول نية أحد المسافرين القادمين عبر المطار تهريب كمية من بودرة الحشيش الصناعي إلى داخل المملكة، وبمتابعة التحقيق وجمع المعلومات تم إيقاف المشتبه به فور وصوله للمطار، وبتفتيش أمتعته عثر داخلها على 5 كيلو غرامات من بودرة الحشيش الصناعي.

واضاف البيان ان البحث جار عن شخصين آخرين متورطين بالقضية.