إعلان نتائج التوجيهي في مؤتمر صحفي لوزير التربية صباح الخميس

من المقرر ان يعقد وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2019، عند الحادية عشرة من صباح الخميس المقبل في مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات.
من موقع المتقاعد من العمل العام، والمتباعد عن وقائع الحالة الاردنية الراهنة، الحظ بعين التوجس والقلق... إقرأ المقال
من المقرر ان يعقد وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2019، عند الحادية عشرة من صباح الخميس المقبل في مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات.
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