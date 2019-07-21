إعلان نتائج التوجيهي في مؤتمر صحفي لوزير التربية صباح الخميس

من المقرر ان يعقد وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2019، عند الحادية عشرة من صباح الخميس المقبل في مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات.

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