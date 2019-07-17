16 ألف منشأة صناعية وحرفية عادت إلى العمل في حلب

حلب-سانا

اطلعت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة مشاريع إعادة الإعمار والبناء بحلب اليوم على أعمال إعادة ترميم سوق السقطية والمدرسة الحلوية الأثرية بالمدينة القديمة وعلى أحياء القاطرجي والميسر والجزماتي واستمعت إلى مطالب الأهالي وشرح حول مستوى الخدمات المقدمة.

وأوضح المهندس أحمد الشهابي مدير مدينة حلب القديمة في تصريح لمراسل سانا أن أعمال ترميم وتأهيل سوق السقطية شارفت على الانتهاء وعاد أغلب أصحاب المحال التجارية إلى محلاتهم بعد ترميمها وإصلاحها لافتا إلى أن السوق يضم نحو 54 محلا ويشكل همزة وصل لربط أسواق المدينة القديمة من الشرق إلى الغرب وسيتم افتتاحه قريبا.

وخلال اجتماع ضم مديري المؤسسات والشركات الإنشائية والدوائر الخدمية في حلب اطلعت اللجنة على الصعوبات التي تواجه المؤسسات وآلية تسديد الديون المعلقة للشركات الإنشائية على المديريات الخدمية وسبل التخفيف من الإجراءات الروتينية المتعلقة بالمناقصات والمشاريع الخدمية.

وفي تصريح للصحفيين أوضح رئيس اللجنة وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس أن أعمال تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية تسير في حلب وفق الخطط والبرامج الزمنية الموضوعة والمحددة لها مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض سير عمل الشركات الإنشائية والخدمية.

بدوره بين وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن اللجنة تفقدت عددا من المشاريع الجاري تنفيذها بحلب والتي رصد لها مبلغ خمسة مليارات ليرة سورية لتحسين البنى التحتية وتنفيذ المخطط التنظيمى ولا سيما مناطق المخالفات التي تضررت بفعل الإرهاب.

وزير الصناعة، المهندس محمد معن زين العابدين جذبة، لفت إلى أن عدد المنشآت الحرفية والصناعية التي أعيدت للعمل وصل إلى 16 ألف منشأة، مشيرا إلى أن الحكومة تقدم الدعم والتسهيلات لعودة جميع المنشآت إلى العمل.

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