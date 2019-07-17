المهرب الأنيق يفشل في تمرير الكوكايين داخل “باروكة” شعره

أعلنت الشرطة الإسبانية عن توقيف رجل أثناء محاولته تهريب نصف كيلوغرام من الكوكايين في باروكة شعر. الرجل، الذي يحمل الجنسية الكولومبية، تم إيقافه في مطار برشلونة الدولي عقب وصول رحلته القادمة من مدينة بوجوتا، بسبب التوتر الذي بدى واضحاً عليه وشعره الضخم.

وفي تصريح رسمي صادر عن الشرطة الإسبانية، أشارت إلى تعاملها مع “إبداع لا حدود له” في السعي لتهريب المخدرات، وهو ما اعتبرته “محاولة للسخرية من سلطات المراقبة”. ونشرت الشرطة الإسبانية صورة لرجل متوسط العمر يظهر فيها مرتدياً شعراً مستعار منتفخاً بشكل يظهر عبوة الكوكايين أسفله. ولم تفصح الشرطة عن اسم الرجل.

كما لم تؤكد الشرطة الإسبانية ما إذا كانت قد وجهت للرجل تهمة معينة بشكل رسمي أم ليس بعد، حيث بلغت قيمة ما تم العثور عليه من كوكايين أسفل الشعر المستعار حوالي 30 ألف يورو.

ولا تعد تلك المرة الأولى التي تقع فيها محاولة لتهريب المخدرات عبر باروكة شعر في إسبانيا، حيث حاولت سيدة منذ أربع سنوات القيام بذلك لتهريب 900 غرام من الكوكايين، وفقاً لموقع صحيفة الغارديان البريطانية.

الجدير بالذكر أن الشرطة الإسبانية أوقفت العام الماضي في مطار برشلونة وحده أكثر من 100 كيلوغرام كوكايين أثناء محاولات تهريبهم، وفقاً لما ذكره موقع “يورو نيوز”.

د.ب/ ي.أ

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