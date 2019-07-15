ضبط وحجز 3 حفارات تستخرح صخور بازلت من أراضي الخزينة

ضبطت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، اليوم، 3 حفارات داخل حرم أراضي محطة الخربة السمرا في محافظة الزرقاء تستخرج صخور بازلت من أراضي الخزينة وتبيعها، وذلك خلال حملة أمنية ثانية في منطقة الخربة السمرا/ لواء الهاشمية.

وقال مصدر مسؤول في وزارة المياه والري، إنه قد تم حجز الحفارات ونقلها إلى مديرية المشاغل المركزية، موضحا أن الوزارة “ستواصل التنسيق مع جهات أمنية ومسؤولة لوضع حد لهذه الاعتداءات على أراضي الخزينة واستخراج صخور بازلت ذات عائد اقتصادي من الأراضي الواقعة ضمن محطة الخربة السمرا، والتي تشكل خطرا كبيرا على السلامة العامة وخطوط الكهرباء الرئيسية وكذلك تلوث البيئة بطريقة مخالفة”.

وأضاف المصدر أنه “يجري حاليا استكمال الإجراءات الإدارية والتحقيقية لتحويل كافة الضبوطات إلى جهات قضائية لضبط الفاعلين وتطبيق أحكام القانون بحق المخالفين”.

الوزارة نفذّت الحملة بالتعاون مع وزارة الداخلية/ متصرف لواء الهاشمية ومديرية شرطة محافظة الزرقاء وقوات الدرك والشرطة البيئية وشركة الكهرباء الوطنية، وبإشراف مدير وحدة المشاريع الخاصة في سلطة المياه ومدير هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في محافظة الزرقاء وكوادر مديرية المشاغل المركزية لدى سلطة المياه.

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