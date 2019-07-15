تحذير رسمي سعودي من التلاعب بصورة ابن سلمان على سبيل السخرية

أصدرت هيئة سعودية رسمية بيانا تحذيريا من تطبيق ذكي اجتاح مواقع التواصل، وانتشرت بسببه صورة تخص ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

فقد اصدرت الهيئة الوطنية السعودية للأمن السيبراني تحذيراً من استخدام تطبيق “FaceApp”، مشيرة إلى أنه يعرض مستخدميه لخطر بالغ.

وكان مغردون قد تداولوا صورة ولي العهد السعودي، عبر هاشتاغ “صورتك وأنت شايب”، التي يلتقط فيها الناس صورهم “عندما يكبرون” في السن، عبر تطبيق “فيس آب” (Face App).

واحتل هاشتاغ “صورتك وأنت شايب” قمة الأكثر تداولا في السعودية، وحظيت صورة محمد بن سلمان بقسط كبير من الانتشار.

وتحدث عدد كبير من المستخدمين عما أسموه “شيبه هيبة”، وهو ما تعني أن الشعر الأبيض منح ولي العهد هيبة كبيرة، غير ان السلطات السعودية اعتبرت ذلك من قبيل السخرية من صبيانية ولي العهد وحداثة سنه.

وقالت الهيئة السعودية في بيانها: “ينبغي ألا يتم منح ذلك التطبيق صلاحية الوصول إلى مكتبة الصور أو معالجة أي صور خاصة بكم”.

وأوضح: “لوحظ في الآونة الأخيرة تداول تطبيق FaceApp، والذي يتيح للمستخدم إمكانية التلاعب بالصور، وإضافة المؤثرات عليها لتحسين مظاهر الوجه أو زياردة العمر أو تقليله، وعليه يود فريق التوعية الأمنية التنبيه على أنه توجد عدة ملاحظات أمنية متعلقة بالخصوصية وسرية البيانات الخاصة بالتطبيق”.

وأضاف: “عملية المعالجة لا تتم على الأجهزة الشخصية، إذ إن الصور المستخدمة يتم رفعها على خوادم الشركة لمعالجة وإرسال النتيجة للمستخدم، كما أن سياسة الخصوصية المعلنة لدى الشركة لا تضمن للمستخدم خصوصية وسرية الصور التى يتم رفعها على أنظمتهم، ما يعرض المستخدم لخطر بالغ”.

وكان عدد من الخبراء قد أعربوا عن قلقهم فيما يخص التطبيق الشهير هو أن المستخدم لا يعرف ما سيفعله القائمون على المنصة بصوره في المستقبل.