الجندي الطائر يذهل الحضور في عيد فرنسا الوطني/ فيديو

أذهل المخترع، فرانكي زاباتا، الحضور في العرض المخصص لعيد فرنسا الوطني، بكشفه عن تقنية مميزة ستساعد الجنود المستقبليين على الطيران.

وخلال العرض قام المخترع بحمل بندقية “إم-16” في إحدى يديه، واستعرض قدراته على الطيران والمناورة بسرعة عالية في الجو على جهاز Flyboard Air طائر كان قد صممه بنفسه.

وتبعا للمخترع فإن الجهاز الذي صمم خصيصا ليمنح الجنود المستقبليين القدرة على الطيران، مزود بخمسة محركات نفاثة صغيرة تعمل بالكيروسين، تمنحه القدرة على التحليق لمدة 10 دقائق بسرعة تصل إلى 190 كلم/ساعة.

وقد احيت فرنسا ذكرى عيدها الوطني هذا العام في 14 يوليو الجاري، وشهدت المناسبة عرضا عسكريا مهيبا تحت شعار التعاون العسكري الأوروبي، حضره الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وعدد من الشخصيات السياسية والعسكرية من عدة دول أوروبية، وشارك فيه نحو 4300 جندي، و1967 آلية عسكرية، و69 طائرة، 39 مروحية، و237 حصانا.

France showing off a "flying soldier" at this year’s #BastilleDay parade. Marseille-born jet ski champion Franky Zapata has developed the so-called "Flyboard" the French military will be testing pic.twitter.com/ZrREfciUpq

— Michel Rose (@MichelReuters) July 14, 2019