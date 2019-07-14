السلطات الكويتية تفتح عينيها جيدا على "اخوانها" بعد ضبط عناصر خلية الإخوان الارهابية المصرية وتسليمهم الى بلادهم
أهم العناوين
جرينتش+2 04:34
قصة نيزك لزهير كمال.. محاولة تجريبية روائية لخيال علمي عربي جرىء

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني