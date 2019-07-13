انخفاض على درجات الحرارة اليوم وارتفاع طفيف الاحد والاثنين



-تنخفض اليوم درجات الحرارة اليوم السبت لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة وتكون الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خلال ساعات الصباح و الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار حسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية.

وتكون الأجواء ليلا لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، بينما تكون حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

ويطرأ يوم غد الاحد ارتفاع طفيف على الحرارة، مع بقاء الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية

كما يطرأ يوم الاثنين ارتفاع طفيف آخر على الحرارة، مع استمرار الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خلال ساعات المساء وتكون مثيرة للغبار.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان من 30 إلى 21 درجة وفي المناطق الشمالية من 30 إلى 20 درجة وفي المناطق الجنوبية من 27 إلى 17 درجة وفي خليج العقبة من 41 إلى 26 درجة.