ضبط 6 حفارات تقوم باستخراج صخور البازلت من اراضي الخزينة

شنت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه، بالتعاون مع وزارة الداخلية/ متصرف لواء الهاشمية ومديرية شرطة محافظة الزرقاء وقوات الدرك ومديرية المشاغل المركزية لدى سلطة المياه، حملة امنية في الخربة السمرا / لواء الهاشمية اسفرت عن ضبط عدد من الحفارات داخل حرم اراضي محطة الخربة السمرا في الزرقاء تقوم باستخراج صخور البازلت من اراضي الخزينة وبيعها بطريقة مخالفة، حيث تم وقف الاعتداءات وضبط (6) حفارات مخالفة ضخمة في الموقع ولاذ العاملين في الموقع بالفرار حيث تم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة التي تعيق عمل ادارة قطاع المياه.

وبين مصدر مسؤول ان الوزارة/ سلطة المياه قامت بالتنسيق مع الجهات الامنية والمسؤولة لوضع حد لهذه الاعتداءات على اراضي الخزينة واستخراج صخور البازلت ذات العائد الاقتصادي المرتفع من الاراضي الواقعة ضمن محطة الخربة السمرا والتي تشكل خطرا كبيرا على خطوط الضغط العالي وتهدد بوقوعها وكذلك تلوث البيئة بطريقة مخالفة وتهدد ايضا سلامة سكة الحديد وتعد مصدر ازعاج للمواطنين القاطنين بالمنطقة.

وقام مدير وحدة المشاريع الخاصة في سلطة المياه بالتواجد في الموقع مبكرا وتفاجىء بعملية اطلاق نار كثيف باتجاهه حيث غادر الموقع لحين قدوم الحملة الامنية التي قامت بمداهمة الموقع صباح اليوم الاربعاء وتم ضبط (6) حفارات ضخمة تحفر بالموقع وتبين وجود استخراج كبير لصخور البازلت من الموقع.

واضاف المصدر ان جميع العاملين في المكان لاذوا بالفرار ويجري حاليا محاولة نقل الحفارات المخالفة المضبوطة لحجزها لدى مديرية المشاغل المركزية والتي تواجه صعوبة كبيرة واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وسيتم تحويل كافة الضبوطات الى الجهات الامنية والقضائية لضبط الفاعلين واستكمال الاجراءات القانونية بحق المخالفين

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