عرض مسدسين عمرهما 4.5 مليار سنة للبيع في مزاد امريكي

أعلنت دار “هيريتيج” للمزادات في دالاس الأمريكية عن عزمها عرض مسدسين للبيع مصنوعين من نيزك فضائي عمره 4.5 مليار سنة.

ومن المتوقع أن تصل المزايدات، في وقت لاحق من هذا الشهر، في سعر المسدسين إلى نحو 1.5 مليون دولار.

وقد تم اكتشاف النيزك في السويد عام 1906، حيث تم تصنيع المسدسين من أجزائه، وقد تم تصميمهما على أساس مسدس كولت الكلاسيكي الشهير الذي صنع في عام 1911، والذي كان سلاح الجيش الأمريكي في تلك الفترة.

ومن المنتظر أن تقوم دار “هيريتيج” للمزادات في دالاس بعرض المسدسين وهما من عيار 0.45، للبيع إما بشكل فردي أو معا، في العشرين من يوليو/ تموز الجاري.

وأوضح مدير دائرة العلوم والطبيعة في هيريتيج للمزادات، كريغ كيسيك، أن غالبية الأجزاء المعدنية في المسدسين مصنوعة من النيزك، مشيرا إلى أن تقديرات ما قبل البيع تقدر سعرهما ما بين مليون ومليون ونصف المليون دولار، أما بشكل فردي فقد يصل سعر الواحد منهما إلى نحو نصف مليون دولار.وأكد بيوندو أن صناعة المسدس من هذه المادة تطلب منه أن يكون حريصا للغاية أثناء عملية تقطيع النيزك، موضحا أن النيزك كان يحتوي على شوائب شبيهة بالألماس، وبالتالي فإن عملية تقطيع النيزك كانت صعبة للغاية.

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