40 إصابة برصاص الاحتلال في جمعة “بوحدتنا تسقط المؤامرة” قرب السياج الفاصل شرق غزة

غزة _ فلسطين اليوم

اصيب 40 مواطنا فلسطينيا اليوم الجمعة برصاص الاحتلال خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وافادت وزارة الصحة اصابة 40 مواطنا بجراح مختلفة منهم 22 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.

هذا وشارك المواطنون في قطاع غزة اليوم في الجمعة الـ 65 لمسيرة العودة وكسر الحصار التي جاءت تحت عنوان “بوحدتنا نسقط المؤامرة”، والتي جاءت بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار.

وتوافد المواطنون الى مخيمات العودة الخمسة من رفح جنوباً وحتى جباليا شمالاً، بالحافلات وسيراً على الأقدام وبالدراجات النارية.

في ذات السياق، كان جنود الاحتلال الإسرائيلي على استعداد للتصدي للمسيرة السلمية الأسبوعية، وباشروا بإطلاق النار والرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية المسيلة للدموع على المتظاهرين .

الجدير ذكره، أن مسيرات العودة وكسر الحصار انطلقت في 30 آذار/ مارس من العام الماضي، للتأكيد على حق العودة، وكسر الحصار الاسرائيلي الظالم عن قطاع غزة.

هذا وقد كدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار على استمرار المسيرات كأداة شعبية بأدواتها السلمية لاستنهاض الحالة الوطنية لمنع إسقاط حق العودة وكسر الحصار الظالم عن قطاع غزة.

ووجهت الهيئة في بيان لها، التحية للمقاومة الفلسطينية في الذكرى الخامسة للعدوان الصهيوني على قطاع غزة عام 2014، ولشهداء تلك المعارك والبطولات التي أذلت الاحتلال حيث اعتلت أقدامهم رقاب جنود الاحتلال.

كما توجهت بالتحية لشهداء مسيرات العودة وجرحاها الميامين ولأسرانا الابطال في سجون الاحتلال وللمضربين عن الطعام وفي مقدمتهم المناضل /جعفر عز الدين الذي دخل اضرابه عن الطعام اسبوعه الرابع.

ودعت الهيئة الرئيس محمود عباس للقدوم إلى غزة وعقد الاطار القيادي المؤقت لوضع حد للانقسام واستعادة الوحدة ومواجهة المؤامرة.

وأبرقت الهيئة بالتحية لحركة الاحرار الفلسطينية قيادة وكوادر ومناصرين في ذكرى انطلاقتها الثانية عشرة متمنين لها دوام النضال والمقاومة حتى استعادة حقوقنا وطرد العدو الصهيوني.

ودعت الجماهير الفلسطينية الى المشاركة في فعاليات الجمعة ال66القادمة جمعة(لا تفاوض لا صلح. لااعتراف بالكيان)