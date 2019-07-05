العسكر والمعارضة بالسودان يتفقان على تشكيل مجلس سيادي لتقاسم السلطة خلال مرحلة انتقالية مدتها 3 سنوات
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جرينتش+2 08:40
40 إصابة برصاص الاحتلال في جمعة “بوحدتنا تسقط المؤامرة” قرب السياج الفاصل شرق غزة

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