اشتباك كلامي غاضب بين نانسي عجرم وادارة مطار بيروت

العسكر والمعارضة بالسودان يتفقان على تشكيل مجلس سيادي لتقاسم السلطة خلال مرحلة انتقالية مدتها 3 سنوات
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