اشتباك كلامي غاضب بين نانسي عجرم وادارة مطار بيروت

رد مطار بيروت الدولي، امس الخميس، على اتهامات الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، له، وانتقادها للوقوف هي وطفلتها الصغيرة، في طابور كبير أمام قسم التدقيق بالجوازات.

وأصدرت قيادة جهاز أمن المطار، بيانا للرد على هجوم نانسي عجرم، داحضة روايتها، مؤكدة أن الفنانة لم تنتظر إلا 12 دقيقة كما أظهرت كاميرات المراقبة، وفقا لتقارير محلية.

وأوضحت قيادة جهاز أمن المطار في بيان، أن “الزحمة في المطار التي تم الحديث عنها كانت في وقت الذروة وناتجة من هبوط تسع طائرات بأقل من ساعة وبمعدل 1769 راكبا، وهذا ما يستوجب التنويه بعمل الأجهزة الامنية في المطار وخصوصا جهاز الأمن العام الذي يتعامل مع هذا العدد بكل مهنية وحرفية”.

وتابع أن “ما صدر عن مرور إحدى الفنانات وانتظارها لساعات طويلة غير صحيح لأن كاميرات المراقبة رصدت الفنانة التي وصلت إلى قاعة الوصول في الساعة 23,29، وتم ختم جواز سفرها في الساعة 23,41، إذ أن انتظارها لم يتجاوز 12 دقيقة”.

ودعت قيادة جهاز أمن المطار المواطنين إلى “التحلي بالصبر، فمطار بيروت الدولي يستوعب تسعة ملايين مسافر سنويا، ويترافق ذلك مع أعمال التحديث والتوسعة في المطار بهدف إجراء كل ما يمكن من تحسينات لتسهيل حركة مرور المسافرين”.

وكانت نانسي عجرم، قد شاركت فيديو لها، امس، وهي عالقة برفقة طفلتها الصغيرة، أمام قسم التدقيق بالجوازات في مطار بيروت الدولي.

وعلقت الفنانة، قائلة “أنا اليوم مش فنانة أنا مواطنة لبنانية بنتي عمرها 5 شهور ع كتفي عم تبكي لمدة ساعة من الوقت ع طلوع الفجر بمطار بلدي ومتلي نساء كتار كانوا حواليي”، متسائلةً “هل هالشي مسموح؟ هل مقبول يكون في هلقد إهمال بحقنا كمواطنين بمطار بلدنا؟ مسموح نكون بعدنا هلقد بعاد عن أبسط حقوق الإنسان؟”.

وتابعت في تغريدة أخرى “بكل بلدان العالم بكون للمرأة الحامل والطفل الرضيع استثناءات… إلا عنا… يمكن لأن مفكرينا Option؟ يا حبايب قلبي هيدي من أبسط حقوق المرأة، هيدا واجبكن تجاه كل امرأة. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار؟ والإهمال؟”.

وتساءلت “ما عندكن ولاد أو ما بتحسوا بولاد الناس؟”، مشيرةً إلى أنه “راضيين بكل أزماتنا بكل الأوضاع اللي فارضينا علينا بس لما توصل لولادنا وأطفالنا… لهون وبس”.

وفي تغريدة أخرى، قالت “هيدا لبنان اللي منتغنى في بكتب التاريخ؟ هيدا لبنان اللي بدكن تشجعوا السواح يزوروا؟ ولادنا الصغار صاروا شايفين وفاهمين بالعيوب اللي فارضينا حضراتكن علينا وانتوا ما كنتوا تحسوا! ساكتين ساكتين وبعدين؟ لوين آخدينا؟ عيب عليكن”.

لكن بعد ساعات من هجوم الفنانة اللبنانية على مطار بيروت الدولي، قالت لمتابعيها إنها تلقت اتصالا من وزيرة الداخلية اللبنانية، ريا الحسن، للتعرف على تفاصيل ما حدث لها في المطار.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة