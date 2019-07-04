لطيفة التونسية تشتكي من التضييق على حفلاتها في بلدها

العسكر والمعارضة في السودان يتفقان على تشكيل مجلس سيادي مشترك لتقاسم السلطة بين الطرفين خلال مرحلة انتقالية مدتها 3 سنوات
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جرينتش+2 07:43
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