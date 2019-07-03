عمان – (بترا)

القت الاجهزة الامنية القبض على 59 شخصا من مطلقي العيارات النارية وحائزي الاسلحة غير المرخصة، وضبطت بحوزتهم 62 سلاحا ناريا منذ بداية الحملة الامنية الخاصة بظاهرة اطلاق العيارات النارية وحيازة الاسلحة النارية.

وقالت مديرية الامن العام في بيان اليوم الأربعاء: إن وحداتها الشرطية المختلفة ومنذ بداية حملاتها الامنية الخاصة بظاهرة اطلاق العيارات النارية وحيازة الاسلحة غير المرخصة التي بدأت بتاريخ 27 حزيران، “تمكنت من القاء القبض على 59 شخصا قاموا بإطلاق العيارات النارية وضبطت بحوزتهم 62 سلاحا ناريا غير مرخص”.

واضافت المديرية، ان الحملة الامنية مستمرة وفق اجراءات رقابية وتحقيقية تضمن متابعة كافة البلاغات والمعلومات التي ترد حول مطلقي العيارات النارية او حائزي الاسلحة النارية، وسيتم متابعتهم وملاحقتهم لحين القاء القبض عليهم”.

ودعت المديرية المواطنين لنبذ عادة استخدام الاسلحة النارية في المناسبات لما لها من آثار سلبية على افراد المجتمع، كما دعتهم الى مساندة رجال الامن العام في حملتهم من خلال الابلاغ عن اية مشاهدات او معلومات ترتبط بتلك الظاهرة الخطرة عبر الاتصال على مركز القيادة والسيطرة 911.