الدولة العثمانية لم تكن خلافة إسلامية

مع أن دراسة التاريخ بعيدة عن تخصصي إلا أنني كنت ولا أزال شديد الميل لقراءة كتب التاريخ عموماً والتاريخ الإسلامي خصوصاً. ورغم ذلك فلا أزال أذكر كيف أنني في يوم ما قبل أكثر من أربعة عقود فشلت في الإجابة على سؤال بسيط من شاب بسيط. كان السؤال: ”في أي عام إنتهت الخلافة ألإسلامية؟“. كان تقديري أن ألخلافة الإسلامية إنتهت بمقتل علي بن أبي طالب وبداية الدولة الأموية، فصححني الشاب، وكان يقيم و يدرس في السعودية بأنها في الواقع إنتهت سنة ١٩٢٤. إستهجنت يومها ذلك ”التصحيح“ ولكني لم أعير الأمر إهتماماً كبيراً وغالباً ما قلت لنفسي ”ماذا نتوقع من التعليم السعودي؟“ ومضت السنون لأرى أن العالم العربي بمجمله، بل والعالم ألإسلامي أيضاً، مقتنع “بحقيقة“ أن الخلافة الإسلامية إنتهت سنة ١٩٢٤، عامين بعد نهاية الدولة العثمانية.

الخلفاء الراشدون:

كان أبو بكر هو أول من حصل على لقب ”خليفة رسول الله“، بعد أن بايعه المسلمون في ذلك الإجتماع المشهور في تلك السقيفة المشهورة ( وأنا هنا أسرد ألتاريخ من وجهة نظر أهل السنّه). والمبايعة في ذلك الزمن المبكر كانت بمكانة إنتخابات ذلك العصر. وفعلاً نهج أبو بكر في حياته الخاصة، وإدارته لشئون ألمسلمين، نهج رسول الله، حتى توفاه الله. ومن بعده بويع عمر وعثمان وعلي. لكن ألحال إختلف كثيراً بعد مقتل علي بن أبي طالب، فمعاوية بن أبي سفيان، الذي تسلم مقاليد الحكم في ألدولة الإسلامية، كان في واقع الأمر معارضاً للدولة الإسلامية بل عدواً محارباً لها وعاصياً لخليفة رسول الله. نعم، هناك من بايع معاوية، لكنها لم تكن مبايعة حُرَّة لأنه كانت من بطانته أو جاءت تحت سطوة السلاح. ثم أن معاوية لم ينهج في حكمه نهج رسول الله، فرغم أنه لقّب نفسه ”خليفةً“ إلا أنة جعل من نفسه في حقيقة الأمر ملكاً وجعل من الدولة الإسلامية مُلكاً لة و لأولاده من بعده.

الدولة الأموية

وقد أدرك المسلمون من البداية ذلك الخلل في تسلسل الخلافة وأنكروه، بل أن كثيراً منهم، خاصة في المدينة ومكة، أحجموا عن مبايعة معاوية. وأدرك المسلمون أيضاً أن معاوية نَهَج في الحكم نهجاً غريباً وآبتدع فيه بدعاً كثيرة غريبة كل الغرابة عن ما عهدوه في الإسلام، ولكنه لم يكن في طاقتهم إلا أن يشيروا إليه باللقب الذي إرتضاه لنفسه، فلم يكن بأيديهم حول ولا قوة. أدرك المسلمون أن ”خلافة“ معاوية المزعومة كانت إسمية ولا تمتُّ لخلافة سابقية بصلة قريبة ولا بعيدة. وللتمييز بين الخلافتين المختلفتين أشد الإختلاف: الخلافة ألإسلامية والخلافة ألأموية، أطلق المسلمون اللاحقون على الخلفاء الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لقب ”الخلفاء الراشدون“، مما يعني أن ”خلافة” بني أمية ومن تلاهم، في نظر المسلمين، لم تكن خلافة راشدة. وكان ذلك أسلوب مهذب للقول بأنها كانت خلافة زائفة أو ملكية مقَنَّعة.

لم تقتصر تجاوزات بني أمية على عصيان معاوية لأمير المؤمنين والخروج علية وقتالة، بل تعدت ذلك وتواصلت لسنين طويلة بعد معاوية وأبنائة. بل هم أمعنوا في تجاوزاتهم إمعاناً شديداً فخرجوا على الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير، الذي بايعة مسلموا مكة والمدينه ومناطق في الشام ليكون خليفة للمسلمين. أثار ذلك حفيظة الأمويين فأرسلوا جيوشهم لقتال بن الزبير وأعتدوا على الكعبة مرتين وقصفوها بالمنجنيق ودمروها وأحرقوها وفتكوا بالمسلمين الذين ناصروه. تذكر المصادر الإسلامية أن القائد الأموي مسلم بن عقبة، الذي كان يعمل بأوامر من ”الخليفة“ يزيد بن معاوية، أباد ألآلاف من الصحابة وأبنائهم والتابعين في معركة الحرّة سنة ٦٣ هجرية وسمح لجنوده بإستباحة المدينة لمدة ثلاثة أيام يقتلون الناس وينهبون الأموال.