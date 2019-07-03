أئمة السعودية ووعاظها يسرقون الكهرباء والمياه من المساجد.. عجبي

أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، عبد اللطيف آل الشيخ، أن وزارته تقوم بتعقب عمليات سرقة التيار الكهربائي والمياه من المساجد.

ونقلت صحيفة “عكاظ” عن الوزير السعودي تأكيده “اكتشاف سرقة المياه والتيار الكهربائي المخصصين للمساجد التابعة للوزارة من قبل محلات تجارية ومزارع ومساكن بعضها تعود لأئمة ومؤذنين، فيما تتحمل الوزارة دفع فواتير الاستهلاك فيها”.

وفي هذا السياق، شدد وزير الشؤون الإسلامية على أن “الوزارة ستحيل المتورطين إلى الجهات المختصة لمحاسبتهم بأثر رجعي”، مؤكدا أيضا أن وزارته “لن تتهاون أو تتراجع عن تتبع وملاحقة المتورطين في عمليات السرقة وإحالتهم إلى الجهات المختصة حتى يتم القضاء على هذه الحالات نهائيا”.

وقد اهتمت صحيفة “عكاظ” بكشف وزير الشؤون الإسلامية مؤخرا خبايا سرقة الكهرباء والمياه من المساجد في المملكة، وإحالة اللصوص إلى جهات الاختصاص.

ورحّب الكاتب السعودي هاني الظاهري في موضوع بعنوان “إمام مسجد طلع حرامي!”، بالخطوة واصفا إياها بالرائعة.

وأثنى الكاتب على وزير الشؤون الإسلامية بالمملكة عبد اللطيف آل الشيخ، قائلا إنه معروف بصرامته وأمانته في أداء مهامه.

ولفت في السياق إلى أن الوزير كشف اللثام عن “عمليات سرقة لكهرباء ومياه المساجد من قبل محال تجارية ومزارع ومساكن بعضها لأئمة ومؤذنين”.

ورأى الكاتب أنه من المؤسف “أن يعرف الناس الذين يصطفون 5 مرات في اليوم خلف إمام مسجد الحي لأداء الصلاة أنه (حرامي)، مؤسف لكنه أمر يقدم درسا مهما لأولئك الذين يسلمون عقولهم لغيرهم ويتوسمون الخير في كل من أظهر التدين ليقتات به”.