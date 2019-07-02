وزير العمل يبحث مع وفد قطري الإسراع والتوسع في تشغيل الأردنيين



عمان – (بترا)

بحث وزير العمل نضال البطاينة خلال لقائه اليوم الثلاثاء، وفدا قطريا يمثل وزارتي التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والداخلية، والقطاع الخاص، الإسراع في وتيرة الاستفادة من مبادرة امير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد، لتوفير عشرة آلاف فرصة عمل للأردنيين في الدوحة.

وأضح البطاينة، ان هذا اللقاء جاء نتيجة للاجتماعات المثمرة مع نظيره القطري يوسف بن محمد العثمان فخرو، على هامش مؤتمر العمل الدولي في دورته 108 الذي انعقد في جنيف بداية الشهر الماضي، حيث بحثا مجالات التعاون المشتركة ومنها موضوع التشغيل وبالأخص تفعيل المنصة الأردنية القطرية الخاصة بالمنحة القطرية لتأمين 10 آلاف وظيفة لأردنيين في دولة قطر.

واضاف، ان المشرفين على المنصة الإلكترونية في وزارة العمل يعكفون الأن على تطويرها بحيث تخرج بحلة جديدة تتضمن محركات بحث متطورة تتيح للجانب القطري سهولة الدخول على المنصة واختيار الباحث عن العمل وفقا لحاجات صاحب العمل القطري بكل سهولة ويسر كما تتيح للباحث عن العمل ان يسجل بياناته باللغتين العربية والانجليزية وتتضمن المنصة القادمة ايضا خدمة إجراء مقابلات فيدوية مباشرة مع اصحاب العلاقة.

وسيناقش الوفد القطري، ممثلا بمدير عام غرفة قطر صالح بن حمد الشرقي ومندوبي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية محمد علي المير ومحمد جمعة الكواريي ومندوب وزارة الداخلية عبدالله خليفة، آليات تطوير المنصة الإلكترونية وعدد من المواضيع الهادفة الى الدفع قدما نحو الإسراع في عملية تشغيل الأردنيين حسب ما هو متفق عليه.

من جهته قال الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب، انه ونتيجة الجهود المشتركة فيما بين الوزارة، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر فقد تم التعاقد مع حوالي 650 باحثا عن العمل في مجال التعليم من خلال المنصة الأردنية القطرية المشتركة.

وأضاف الخطيب، ان وزارة العمل القطرية قامت بتسهيل إصدار 650 تأشيرة لأردنيين للعمل في مجال التعليم لدى المؤسسات التعليمية في دولة قطر ووجهت عددا من المدارس العاملة في القطاع الخاص هناك للتوجه الى المنصة الالكترونية، حيث تم اختيار مجموعة من المعلمين وتم التنسيق مع احدى شركات التوظيف المحلية دون أن تتقاضى الشركة المحلية أي أجر من الأردنيين حيث قامت بدورها بتقديم الدعم اللوجستي للجنة المقابلات والاختيار القطرية ونتج عن ذلك اختيار 650 معلما ومعلمة.

وبين الخطيب ان من وقع عليهم الاختيار أنهوا جميع المعاملات وغادرت اول دفعة يوم امس الاثنين واليوم الثلاثاء، الى دولة قطر على ان يتم مغادرة الجميع خلال هذا الشهر بعد الانتهاء من إجراءات الحجوزات اللازمة لهم.

— (بترا)