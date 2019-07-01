8 اصابات بحادثي تصادم في محافظة الكرك ومنطقة المقابلين بعمان

أصيب ثمانية أشخاص اثر حادثي تصادم وقعا مساء امس في الكرك والعاصمة عمان وفق ما افادت إدارة الإعلام في الدفاع المدني.

وقالت إدارة الإعلام في بيان ان خمسة اشخاص اصيبوا نتيجة تصادم ثلاث مركبات بمنطقة الحوية في محافظة الكرك وعملت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم ونقلتهم إلى مستشفى الكرك الحكومي، واصفة حالتهم العامة بالمتوسطة.

وذكر البيان ان ثلاثة اشخاص اصيبوا اثر حادث تصادم مركبتين وقع في منطقة المقابلين بالعاصمة عمان.

وقدمت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ونقلتهم إلى المستشفى التخصصي ومستشفى المركز العربي، واصفة حالتهم العامة بالمتوسطة.

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