وزارة التربية تؤكد ضرورة حصول معلمي المدارس الخاصة على عضوية النقابة

طلبت وزارة التربية والتعليم من إدارة التعليم الخاص ومديريات التربية والتعليم في الميدان، التثبت من عضوية المعلمين والمعلمات العاملين في المدارس الخاصة بنقابة المعلمين الاردنيين.

كما طلبت الوزارة من المعلمين مراجعة فروع النقابة في المحافظات للتأكد من عضويتهم فيها.

ويأتي هذا الإجراء، بحسب تعميم أصدرته الوزارة اليوم الاحد، تمهيدا لتصديق جداول التعيينات في المدارس الخاصة من النقابة، خلال ثلاثين يوما من بداية العام الدراسي المقبل، استنادا لنص المادة الرابعة من النظام الداخلي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 153 لسنة 2018.

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