هل هذا معقول؟ شبات شالوم.. تحية لليهود من داخل الحرم المكي

انتشرت صورة، من داخل الحرم المكي، لورقة زرقاء كُتب عليها (شابات شالوم) باللغة الإنجليزية أي يوم سبت مبارك، وهي تهنئة لليهود في إجازتهم.

و”شابات شالوم” تستخدم للتعبير عن التمنيات الطيبة في السبت اليهودي أو قبله، لأن يوم السبت لدى اليهود كيوم الجمعة عند المسلمين.

وتظهر “الكعبة” المشرفة في خلفية الصورة، وهناك بعض الأشخاص يرتدون ملابس الإحرام خلال الطواف حول الكعبة.

وعلق “أوفير جندلمان”، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، “بنيامين نتنياهو”، على الصورة قائلا: “تحية عطرة مني شخصيا إلى الصديق الذي تمنى لنا ’شبات شالوم‘ (يوم سبت مبارك) من باحة الكعبة المشرفة”.

ونشرت صفحة “إسرائيل بالعربية” التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية الصورة ذاتها على صفحتها بـ”تويتر”، معلقة “تلقينا من أحد الحجاج في مكة هذه الصورة وبها هذه التهنئة يوم سبت مبارك (شابات شالوم) موجهة إلى اليهود او الإسرائيليين من قلب الحرم.. هذه رسالة جميلة تعبر عن الأخوة والسلام”.

من جهته أعاد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية الصورة ذاتها على صفحته بتويتر، معلقا: “شاهد: شابات شالوم اليهودية داخل الحرم المكي. ما أجمل التعايش والاحترام المتبادل”.

تلقينا من أحد الحجاج في مكة 🇸🇦 هذه الصورة وبها هذه التهنئة "يوم سبت مبارك" (شابات شالوم) موجهة إلى اليهود او الإسرائيليين من قلب الحرم.

هذه رسالة جميلة تعبر عن الأخوة والسلام@bamedi pic.twitter.com/wOhBVmJA8V — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 29, 2019