شنط اليد لم تعد حكراً على النساء فقد دخل الرجال على الخط 

كثير من الرجال وقفوا عاجزين أمام عالم الموضة وصيحاته، نظراً لقلة تسليط الضوء على عالمهم كغيرهم من جنس النساء، خاصة عندما نتطرق بالحديث عن أشياء يعتبرها البعض قطعاً خاصة بالمرأة، وفى مقدمتها شنط اليد التي لم تعد حكراً على الجنس الناعم.

لقد أصبحت مؤخراً الشنط الرجالية من أشهر الإكسسوارات وأكثرها رواجًا بالنسبة للرجل لتزيين إطلالاته؛ حيث إن الحصول شنط ماركات رجالية يزيد من وقار المظهر وشبابه في الوقت نفسه، فضلاً عن أهميتها الكبيرة لدى الرجل، الذي بات يحتاج لشنط يد تتناسب مع طبيعة عمله، وتستوعب جميع متطلباته واحتياجاته، سواء أثناء العمل، الخروج، السفر، وحتى الجيم.

أحدث شنط ماركات رجالية

تتنافس معظم الدور العالمية في تقديم شنط ماركات رجالية حديثة، وقد وفرت الماركات الدولية حقائب اليد الرجالية ، بأشكال وألوان متميزة وغير مقلدة، لا تشبه حقائب السيدات، ومع الخيارات الرائعة التي قدمتها دور الأزياء العالمية، ستجد بالتأكيد ما تبحث عنه من حقيبة عملية وأنيقة في آن واحد، حيث إن خياراتك تتنوع بين الجلد، وبين الأقمشة المتينة. أما الألوان، فقد تدرجت بين الأسود، البيج، العسلي، البني، كما وفرت بعض الألوان القوية، كالأحمر، الأزرق، وحتى الأصفر.

أفضل أنواع شنط الرجال

وتتعدد أشكال وأنواع شنط اليد الرجالية وهناك الكثير من الشنط التي تناسب رغبة كل رجل؛ فإذا كنت تهوى الخيارات الكلاسيكية، ننصحك بانتقاء حقيبتك من الجلد الطبيعي وبتصميم بسيط ومتين. أما إذا كنت ترغب في التوجّه إلى خيارات جريئة ومميّزة، ننصحك باختيار التصاميم التي تزيّنها الرسومات والطبعات، أو تلك المصنوعة من الجلود الطرية أو الأقمشة الناعمة.

وفي مجموعات موسم صيف 2019 برزت أنواع مختلفة من شنط اليد أبرزها شنط اليد مع مقبض علوي، وشنط الظهر بتصاميمها الشبابية والعملية، وشنط الكتف مع حزام طويل لتعلّق بواسطته بشكل متقاطع أو عمودي بحسب الرغبة، وطبعًا الشنط التي تشبه المحفظة الكبيرة، وهذا النوع مخصص للحاسوب المحمول أو للأوراق.

ومن بين أفضل أنواع شنط اليد احتلت حقائب الـ messenger bag التي تتميز بعدم احتوائها على الذراعين التقليديين اللذين يتواجدان في معظم أنواع الحقائب، وبدلاً من ذلك يوجد شريط طويل يسمح للرجل بحمل حقيبة الـmessenger bag على الكتف أما عندما يتعلق الأمر بالفخامة فإن علامة حقائب Want Les Essentiels يجب أن تحتل الصدارة، حيث تتميز بأنها رائعة التصميم ومثالية الحجم من الخارج، كما تتميز بانحناءات مميزة تمنح الرجل مظهراً أنيقاً.

كذلك تبرز في هذا الموسم شنطة التسوّق التي تحاكي بشكلها الكيس الورقي، كما تطل الحقائب الكبيرة التي تتمتع بأكثر مع حزام، مما يتيح حملها بأكثر من طريقة. كما يحضر لون بني الكاميل بقوة في هذا الموسم والمواسم المقبلة، إلى جانب الأسود الذي يمتزج مع نقشة النمر أو الفهد فيما تتخلله لمسات معدنية بارزة.