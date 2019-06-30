حسين الجسمي يدعي انه كان بصدد تلحين اغنية لوردة الجزائرية

استبعد المطرب الإماراتي حسين الجسمي فكرة تكرار تجربة تعاونه مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، بدعوي أنه أصبح قادراً على الإنتاج لنفسه.

وقال الجسمي خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم له ضمن فعاليات مهرجان “موازين” الغنائي في المغرب، إن علاقته الشخصية بمسئولي “روتانا” أكثر من جيدة، ولكن العلاقة المهنية بينهما انتهت بصورة راقية دون أزمات، مضيفاً أنه مستعد للتعاون معهم في مجال الحفلات.

ووصف المطرب الإماراتي نفسه في مجال التلحين بأنه “علي قده”، بحسب وصفه، ولذلك يتخذ خطوات في هذا المجال مع أغنياته، مشيراً إلي أنه كان في طريقه لتلحين أغنية للمطربة الجزائرية وردة، إلا أن القدر لم يهمله لإتمام هذا المشروع.

وأعرب الجسمي عن سعادته بمشاركته في مهرجان موازين بالمغرب بعد فترة غياب دامت 8 سنوات، مؤكداً أنه يعتز بانتمائه العروبي من المحيط للخليج.