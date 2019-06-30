اين الضمير؟.. ضبط 50 ألف بيضة فاسدة في عمّان وإربد

عثرت أجهزة التفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الأحد على 50 ألف بيضة فاسدة في محافظتي عمّان وإربد، وفق مدير عام المؤسسة هايل عبيدات.

وأوضح أن فرق تحقيق مشكّلة من المؤسسة باشرت عمليات البحث والتحري عن مستودعات مخزن بداخلها مليون بيضة يشتبه أنها فاسدة.

وأضاف عبيدات أن فرق التفتيش والبحث التابعة للمؤسسة تبحث عن شحنة بيض كانت معدة للتصدير إلى الخارج، وتم رفضها لعدم مطابقتها لمواصفات تلك الدولة، وتسعى مؤسسة الغذاء والدواء إلى ضبط باقي الكمية، ومنع وصولها للمستهلك لحمايته من أي مواد فاسدة.

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