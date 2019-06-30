اخيراً.. الرزاز يرعى اطلاق وتشغيل "باص عمان" الذي يشكل نقلة حقيقية في تطوير منظومة النقل العام داخل العاصمة
أهم العناوين
جرينتش+2 10:25
المحكمة ترد دعوى لجماعة الاخوان المسلمين ضد جمعية الجماعة المرخصة

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني