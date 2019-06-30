الرجل الشجرة حالة مرضية غريبة بفعل هجوم الثآليل

وخضع أبول باجندر، البالغ من العمر 28 عامًا، لـ25 ​عملية جراحية​ منذ عام 2016، في محاولة لعلاج حالة وراثية نادرة، تسمى “خلل تنسج البشرة الثؤلولي” أو epidermodysplasia verruciformis، والتي تسبب نموًا يشبه الخشب على يديه وقدميه.

وفي العام 2017، اعتقد الأطباء أنهم عالجوا المرض بعد إزالة نحو 5 كلغ من الثآليل الضخمة في يديه، ولكنه تعرض لانتكاسة في أيار من العام الماضي، شهدت عودة الحالة المرضية إليه.

وفي كانون الثاني، عاد ياجندر وهو أب لطفل واحد، إلى ​مستشفى​ دكا الطبي الجامعي (DMC)، مع نمو لهذه الثآليل في يديه وقدميه مجددا.

وصرح باجندر لوكالة فرانس برس: “لا أستطيع تحمل الألم بعد الآن، لا أستطيع ​النوم​ ليلًا، طلبت من الأطباء قطع يدي حتى أتمكن من الحصول على بعض الراحة على الأقل”، وهو ما دعمته والدته بالقول: “على الأقل سيكون مرتاحًا من الألم من هذه الحالة الجهنمية“.

وقالت رئيسة الجراحين التجميليين في مستشفى دكا الطبي الجامعي إن مجلس الأطباء السبعة الذين يشرفون على حالة باجندر سينظر في طلبه، ولكن في النهاية سيفعلون ما هو أفضل لصحته.

ومن المعروف أن هناك أقل من 6 أشخاص في ​العالم​ يعانون من هذه الحالة، وسبق لمستشفى دكا الطبي الجامعي أن عالج فتاة من بنغلاديش تعاني من المرض نفسه في عام 2017، إلا أن وسائل الإعلام الهندية ذكرت أن حالتها ساءت بعد العملية.