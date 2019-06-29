في اقصى درجات الهمجية .. اسرائيل تحتجز جثامين 45 شهيدًا فلسطينياً في صقيع الثلاجات ومقابر الارقام

ارتفع عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال “الإسرائيلي”، إلى 45 شهيدًا فلسطينيًا، يُحتجزون في صقيع الثلاجات وفي مقابر الأرقام، بظروفٍ غير قانونية وغير إنسانية، وسط صمتٍ فلسطينيّ رسميّ، يُوازيه خرسٌ دوليٌّ إزاء سياسات الاحتلال المتواصلة، بدون حسابٍ أو مُساءلة.
واستشهد الشاب محمد سمير عبيد (21 عامًا) من القدس المحتلة، مساء يوم الخميس الماضي، ليكون الشهيد الأخير في هذه القائمة، وهو أسير محرر، قضى بعد إصابته برصاصة في القلب، إثر اقتحام جنود الاحتلال لبلدة العيسوية في القدس المحتلة.
أقدمُ الشهداء الذين يحتجز الاحتلال جثامينهم، الشهيد عبد الحميد أبو سرور من بيت لحم، والذي ارتقى بتاريخ 18 أبريل/نيسان 2016، وآخرهم الشهيد يوسف سحويل من رام الله، والذي ارتقى بتاريخ 31 مايو/ايار 2019. وفق قائمةٍ نشرها المحامي المقدسي محمد عليّان، والناشط في ملف احتجاز الجثامين.
وبحسب عليّان، يعتمد التوثيق في ملف الجثامين المحتجزة لدى سلطات الاحتلال على جهود فردية، بسبب غياب أو عدم نشر توثيق رسمي لإحصائية دقيقة ومحدثة في هذا الإطار.
ونشر المحامي عليّان عبر صفحته الشخصية في “فيسبوك”، أنّ “المسار القضائي للإفراج عن الجثامين المحتجزة مجمد منذ أيلول 2018، بزعم انتظار قرار ما يسمى محكمة العدل العليا الإسرائيلية في الالتماسات المقدمة منذ أكثر من ثلاث سنوات”.
وفيما يلي قائمة بأسماء الشهداء المحتجزة جثامينُهم، مع الإشارة إلى أماكن سُكانهم، وتواريخ استشهادهم:
- 1. عبد الحميد أبو سرور، بيت لحم 18.04.2016
- 2. محمد الطرايرة، بني نعيم 30.06.2016
- 3. محمد الفقيه، دورا الخليل 27.07.2016
- 4. رامي عورتاني، نابلس 31.07.2016
- 5. . مصباح أبو صبيح، القدس 09.10.2016
- 6. فادي القنبر، جبل المكبر- القدس 08.01.2017
- 7. عادل عنكوش، دير ابو مشعل- رام الله 16.06.2017
- 8. أسامة عطا، دير أبو مشعل- رام الله 16.06.2017
- 9. براء إبراهيم، دير ابو مشعل- رام الله 16.06.2017
- 10. علاء أبو عراب، قطاع غزة 30.10.2017
- 11. شادي الحمري، قطاع غزة 30.10.2017
- 12. بدر مصبح، قطاع غزة 30.10.2017
- 13. أحمد السباخي، قطاع غزة 30.10.2017
- 14. محمد البحيصي، قطاع غزة 30.10.2017
- 15. أحمد اسماعيل جرار، جنين 17.01.2018
- 16. أحمد نصر جرار، جنين 06.02.2018 .
- 17. عبد الرحمن بني فضل، عقربا 18.03.2018 .
- 18. مصعب السلول، غزة 30.03.2018
- 19. . محمد الربايعة، غزة 30.03.2018
- 20. عطية العماوي، خانيونس 30.04.2018
- 21. يوسف ابو جزر، رفح 30.04.2018
- 22. يوسف العماوي، خانيونس 30.04.2018
- 23. عبد السلام مسامح، غزة 06.05.2018
- 24. عزيز عويسات، القدس 20.05.2018
- 25. رمزي النجار، خانيونس 04.06.2018
- 26. خالد عبد العال، رفح 02.07.2018
- 27. محمد طارق دار يوسف، كوبر- رام الله 26.07.2018
- 28. هاني المجدلاوي، غزة 20.08.2018
- 29. وائل الجعبري، الخليل 03.09.2018
- 30. عطاف صالح، جباليا 09.09.2018
- 31. الطفل عماد شاهين، غزة 05.11.2018.
- 32. رمزي ابو يابس، الدهيشة 26.11.2018
- 33. صالح البرغوثي، كوبر 12.12.2018
- 34. أشرف نعالوة، شويكة فجر يوم 12.12.2018
- 35. محمد فوزي عدوي، عزون 21.01.2019
- 36. الأسير فارس بارود، غزة 06.02.2019
- 37. أمير دراج، خربثا المصباح 04.03.2019
- 38.يوسف عنقاوي، بيت سيرا 04.03.2019
- 39.ياسر شويكي، الخليل 13.03.2019
- 40. عمر أبو ليلى، الزاوية- فجر يوم 20.03.2019
- 41. محمد عبد المنعم عبد الفتاح، خربة قيس- سلفيت 03.04.2019
- 42. الشهيد اسحق اشتيوي / رفح / 14.04.2019
- 43. عمر عوني يونس، قلقيلية سينرية 27.04.2019
- 44. يوسف وجيه سحويل، عبوين 31.05.2019
- 45. محمد سمير عبيد / القدس / العيسوية /27.06.2019