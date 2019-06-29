فرنسا تسجل امس اعلى درجة حرارة في تاريخها بلغت 46 درجة مئوية

سجلت فرنسا امس الجمعة أعلى درجة حرارة على الإطلاق منذ بدء التسجيل في حين ارتفع عدد وفيات الموجة شديدة الحرارة التي تجتاح معظم أنحاء أوروبا.

وذكرت محطة ميتيو فرانس للأرصاد أن الحرارة في جالاجلو مونتو بإقليم بروفانس في جنوب البلاد بلغت 45.9 درجة مئوية لتزيد بواقع درجتين تقريبا على الرقم القياسي السابق الذي بلغ 44.1 درجة في أغسطس/ آب 2003.

وأضافت المحطة أن 12 بلدة في جنوب فرنسا شهدت امس الجمعة أعلى مستوى للحرارة على الإطلاق منذ بدء التسجيل بينما تجاوزت 45 درجة في ثلاث بلدات أخرى.

وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن العام الجاري في طريقه ليصبح من بين أشد الأعوام حرارة على مستوى العالم.

تحذير أحمر

وقد عقد وزراء فرنسيون اجتماعا لتقييم رد فعل الحكومة على موجة الحر امس الجمعة (28 يونيو/حزيران) في أجزاء من جنوب فرنسا وهو مستوى قياسي مع صدور تحذير أحمر غير مسبوق خاص بالطقس.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب إن مديري المدارس ورؤساء البلديات المحليين أغلقوا 4000 مدرسة أو ألغوا الدروس من أجل رعاية الأطفال في غرف باردة نيابة عن الآباء والأمهات الذين لا يستطيعون توفير الرعاية لهم.

وقال فيليب بعد الاجتماع، إنه تم اتخاذ خطوات لحماية الفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك كبار السن والمشردون، لكن السكان على نطاق أوسع بحاجة أيضا إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وقال فيليب إن وزارة الصحة أصدرت نصيحة بالامتناع عن ممارسة التمارين الرياضية الشاقة.

وفاة شخصين بإسبانيا

وفي إسبانيا، حيث بلغت الحرارة أكثر من 43 درجة مئوية لليوم الثاني على التوالي، استعرت حرائق الغابات في نطاق 60 كيلومترا مربعا بإقليم تاراغونا في شمال شرق البلاد.

وفي مدينة بلد الوليد، قالت الشرطة إن رجلا مسنا يبلغ من العمر 93 عاما انهار وتوفي متأثرا بالحرارة الشديدة. وفي بلدة صغيرة خارج مدينة قرطبة، توفي شاب يبلغ من العمر 17 عاما نتيجة آثار مرتبطة بالحرارة بعدما قفز في حوض للسباحة.

موجة حارة تجتاح أوروبا

وقد اجتاحت موجات حرارة عالية بلدان أوروبا الغربية، ويتوقع أن تستمر فيها موجة الحر إلى غاية هذا الأحد وأن تصل 45 درجة في بعض المناطق من البلاد.

وفيما تتنقل موجة الحر من إفريقيا في اتجاه الشمال، لا يجد الناس الذين يعانون من الحر سوى اللجوء إلى المسابح والأنهار والفضاءات التي توجد فيها مكيفات الهواء، والبعض يجد ضالته في المراكز التجارية الكبيرة، اما في الليل فإن الناس بالكاد يتنفسون الصعداء.

وكان آلاف الأشخاص توفوا سنة 2003 في أوروبا بسبب الحر، خلال موجة حر قياسية. ويقول الخبراء إن الآثار القاتلة لموجات الحر تأتي فجأة ثم تتصاعد سريعا، ويمكن لموجة الحر أن تتسبب في وفيات بعد أيام من انتهاءها، فعندما تستمر موجة حر ثلاثة أيام أو أربعة نرى تراكما لأثر زيادة عدد الوفيات لبضعة أيام تلي تلك الموجة.

ويحذر خبراء أوروبيون من ان الحرارة أضحت متكررة وأطول مدة بسبب التغيرات المناخية، وإنه على الأوروبيين أن يتأقلموا.