انحدار مستوى الرئاسة الامريكية.. ترامب يعلن انه "يتشرف" بصداقة ابن سلمان اكراماً لمشتريات السعودية من الاسلحة
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جرينتش+2 11:37
ضبط 39 كيلوغراماً من الكوكايين مع مرافق رئيس البرازيل لقمة العشرين

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