ضبط مركبة يخرج من باب صندوقها الخلفي شخصان على طريق المطار/ فيديو

اعلنت ادارة السير في مديرية الامن العام انه رغم التحذيرات المتكررة للإخوة المواطنين بخصوص خطورة ارتكاب مخالفة (خروج الأجسام من المركبة)، الا أن بعض السائقين ما زال يصر على ارتكاب هذه المخالفة بطريقة مستهترة يعرض حياتهم وحياة من معهم من الركاب ومستخدمي الطريق للخطر.

وقالت الادارة في تصريح لها اليوم ان العاملين في دورية تابعة للمباحث المرورية / إدارة السير قد تمكنوا من ضبط مركبه، بعد أن تمت مشاهدتها ورصدها من قبلهم على طريق المطار، وهي في حالة مسير ومن باب صندوقها الخلفي يخرج شخصان، احدهما جالس والآخر يقف على “الدّعام”، وبشكل عرض حياتهما ومستخدمي الطريق للخطر.

واضافت تقول : لقد تم إيقاف المركبة وحجزها في ساحة حجز إدارة السير، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السائق.