القائمة الكاملة باسماء المشمولين بالتعيينات والتنقلات الادارية في وزارة الداخلية

قرر وزير الداخلية سلامة حماد اجراء عدد من التشكيلات الادارية في الوزارة، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

فقد قرر الوزير حماد نقل متصرف لواء الرمثا خالد العليمات نائباً لمحافظ اربد ومتصرفاً للواء قصبة اربد ونقل متصرف لواء ذيبان فهد الحسبان نائباً لمحافظ عجلون ومتصرفاً للواء قصبة عجلون ونقل متصرف لواء ماركا غسان الكايد نائباً لمحافظ الزرقاء ومتصرفاً للواء قصبة الزرقاء ونقل مساعد محافظ الطفيلة حسن الشاويش نائباً لمحافظ الطفيلة ومتصرفاً للواء قصبة الطفيلة ونقل متصرف لواء الهاشمية مالك كريشان مساعداً لمحافظ الزرقاء ونقل متصرف لواء الاغوار الجنوبية فراس الفاعور نائباً لمحافظ مادبا ومتصرفاً للواء قصبة مادبا ونقل متصرف لواء الكورة فيصل السميران نائباً لمحافظ العقبة ومتصرفاً للواء قصبة العقبة .

كما قرر الوزير نقل متصرف لواء الجامعة فراس ابو الغنم متصرفاً للواء الرمثا / محافظة اربد ونقل متصرف لواء القويسمة عمر النمرات متصرفاً للواء ماركا / محافظة العاصمة ونقل مساعد محافظ اربد حمدان السرحان متصرفاً للواء الجامعة / محافظة العاصمة ونقل متصرف لواء القصر ماهر البدور مساعد لمحافظ معان ونقل مساعد محافظ مادبا خلدون العبادي متصرفاً للواء القويسمه / محافظة العاصمة .

وقرر وزير الداخلية كذلك تعيين كال من المتصرف خلف بني خالد متصرفاً للواء الكورة / محافظة اربد والمتصرف علي المواس متصرفاً للواء دير علا / محافظة البلقاء والمتصرف فيصل السميران متصرفاً للواء القصر / محافظة الكرك والمتصرف جمال الخريشا متصرفاً للواء ذيبان / محافظة مادبا والمتصرف بدر الفواز مساعدا لمحافظ الطفيلـــة والمتصرف فيصل العتوم مساعداً لمحافظ الطفيلة والمتصرف عاصم النهار متصرفاً للواء الهاشمية / محافظة الزرقاء والمتصرف خالد القضاة متصرفاً للواء الاغوار الجنوبية / محافظة الكرك والمتصرف حمدان الحسامي مساعداً لمحافظ الكرك .

كما قرر نقل مساعد متصرف لواء ناعور مصطفى الخليفات مديراً لقضاء مليح / محافظة مادبا ونقل مساعد متصرف لواء الموقر ضامن ابو قديس مساعداً لمتصرف لواء القويسمه / محافظة العاصمة ونقل مدير قضاء مليح صخر المور مساعداً لمتصرف لواء ناعور / محافظة العاصمة ونقل مساعد متصرف لواء قصبة السلط فادي الرتيمه مديراً لقضاء ام البساتين / محافظة العاصمة ونقل مساعد متصرف لواء القويسمه عبد الله كريشان مساعداً لمتصرف لواء الموقر / محافظة العاصمة ونقل مساعد مدير مديرية التنمية المحلية فهد العمرو مديراً لقضاء الفيصلية / محافظة مادبا ونقل مساعد متصرف لواء كفرنجة محمد الرفاعي مساعداً لمتصرف لواء الطيبة / محافظة اربد .

وقرر تعيين كل من مدير القضاء موسى الحنيطي مساعداً لمتصرف لواء البادية الشمالية/ محافظة المفرق ومدير القضاء اياد المجالي مديراً لقضاءام القطين / محافظة المفرق ومدير القضاء عماد المغاربة مساعداً لمتصرف لواء الرويشد/ محافظة المفرق ومدير القضاء عمر السواعير في مركز الوزارة ومدير القضاء خليف العبادي مديراً لقضاء زي / محافظة البلقاء ومدير القضاء عبد الله ابو رمان مساعداً لمتصرف لواء بني كنانه / محافظة اربد ومدير القضاء احمد العدوان مديراً لقضاء جرينه / محافظة مادبا ومدير القضاء جبريل الشراتحه مساعداً لمتصرف لواء قصبة معان / محافظة معان ومدير القضاء خالد الكساسبه مساعداً لمتصرف لواء كفرنجه / محافظة عجلون .

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