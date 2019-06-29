اثارت جدلا ًحول زواجهما.. عمرو دياب ينشر صورة تجمعه بدينا الشربيني

في خطوة أقدم عليها لأول مرة رغم إثارة الجدل حولهما، نشر الفنان والمطرب المصري عمرو دياب، الملقب بـ“الهضبة“ صورة تجمعه بمواطنته الفنانة دينا الشربيني، في ظهور بملابس سهرة رسمية.

ونشر الهضبة صورته مع دينا، مشيرًا في التعليق إلى أنهما في مدينة ماربيلا الإسبانية، دون كتابة أي تعليق آخر، حيث لم ينشر عمرو أي صورة تجمعه بدينا من قبل عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن أطل مساء الجمعة بهذه الصورة عبر صفحته الرسمية بموقع نشر وتبادل الصور ”إنستغرام“.

وتسبب نشر الفنان المصري للصورة، خاصة بملابس السهرة الرسمية، حالة من الجدل بشأن احتمالية زواجهما من عدمه، في الوقت الذي تعامل فيه المتابعون لصفحته، على أن الزواج تم بالفعل، واصفين نشر عمرو للصورة بأنها جرأة غير معتادة، فيما دعا آخرون لهما بالتوفيق.

وظهر عمرو مرتديًا بدلة سوداء كلاسيك، وكرافتة سوداء أيضًا، لترتدي دينا فستان سواريه باللون نفسه، وشفافًا من أسفل لدرجة أن يظهر أجزاء من ساقيها، مع شعر ويفي قصير، وحذاء ذهبي.