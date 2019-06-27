10 إصابات بحادثي تصادم 6 مركبات في البلقاء وعمان

ذكرت إدارة الإعلام في المديرية العامة أن فرق الإنقاذ والإسعاف في مدني البلقاء قد تعاملت مع حادث تصادم وقع بين مركبتين بمنطقة شارع الستين، ونتج عنه إصابة (6) أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وقد قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى السلط الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة .

كما تعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان مع حادث تصادم وقع ما بين أربع مركبات بمنطقة جبل القلعة، حيث نتج عنه إصابة (4) أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وقد قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي ومستشفى التخصصي، وحالتهم العامة متوسطة .