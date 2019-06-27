روسيا تكذّب اسرائيل حول اتهامها بالتشويش على مطار بن غوريون

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم ان روسيا هي المسؤولة عن التشويشات في أجهزة “نظام التموضع العالمي” GPS في مطار بن غوريون وسط إسرائيل خلال الأسابيع الماضية، وقالت الإذاعة انه يمكن اعتبار هذه التشويشات “هجوما ضد اسرائيل بكل الكلمة من معنى”.

ونقلت الإذاعة عن مصادر مطلعة انها تقدر ان من يقف وراء التشويشات السرية خلال الأسابيع الماضية على أجهزة “نظام التموضع العالمي” GPS التي تساعد على توجيه الطائرات في مطار بن غوريون هي روسيا.

وأضافت الإذاعة انها قامت بنشر هذه المعلومة بعد موافقة الرقابة العسكرية عليها. وقالت انه من اجل حل القضية يتواجد حاليا مسؤول إسرائيلي كبير في لقاء خاص في دولة اوروبية مع ممثلين أمريكيين، وذكرت انه منذ ثلاثة اسابيع يشتكي طيارون انه لدى هبوطهم بالمطار، أنظمة التموضع تتعرض لتشويشات.

وذكرت ان منظمة الطيارين العالميين نشرت اول امس تحذيرا من الطيران الى إسرائيل، وذكر في البيان :”يجب ان تكونوا مطلعين على المخاطر الممكنة، والحرص على عدم الانشغال ، والتخطيط لإجراءات بديلة وقت الحاجة”.

من جانبهم أوضح القيمون على مطار بن غوريون انهم قاموا بتشغيل مراقبين يراقبون الطائرات التي تهبط وتقلع من المطار، ولم يحدث أي حادث له علاقة مع التشويشات. وأكدت ان هذه التشويشات لم تؤثر على نشاطات عسكرية وهي محصورة بنشاطات مدنية.

ونفت روسيا الخبر، حيث نقلت قناة “كان” الرسمية عن مسؤول روسي قال ان “الخبر كاذب”.