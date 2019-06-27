إصابة رجلي امن في “تفجير انتحاري” وسط العاصمة التونسية

أصيب رجلي أمن في تفجير انتحاري استهدف سيارة شرطة وسط العاصمة تونس، اليوم الخميس، بعد إعلان سابق عن هجوم مسلح استهدف محطة إرسال تلفزيوني جنوبي البلاد.

وأفادت وسائل إعلام تونسية، بأن التفجير الانتحاري استهدف سيارة شرطة في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة “تونس”.

وبينت وسائل إعلام محلية، “أن هناك انتحاري ثان لا يزال فارًا وسط العاصمة تونس”.

وفرضت القوات الأمنية التونسية طوقًا أمنيًا حول مكان التفجير واوقفت حركة السير في شارع الحبيب بورقيبة.

ونشر ناشط عبر موقع “تويتر” صورًا علق عليها: “عملية إرهابية غاشمة ضد الأمن التونسي في منطقة باب بحر في تونس العاصمة”.

وكانت محطة الإرسال التلفزيوني، بجبل عرباطة في ولاية قفصة، جنوبي تونس، قد تعرضت فجر اليوم، إلى إطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة دون تسجيل أية أضرار بشرية أو مادية.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن وزارة الدّفاع الوطني، قالت فيه إن “الهجوم جرى في حدود الساعة الثالثة و30 دقيقة بتوقيت تونس (2:30 بتوقيت غرينيتش) فجر الخميس”.

وأكّد البيان أنّ “التشكيلات العسكرية الموجودة على عين المكان والمؤمنة لمحطة الإرسال العسكري، تدخلت في الحين بردّ فعل فوري مما أجبر هذه المجموعة على الفرار بعمق الجبل”.

ولا تزال العملية العسكرية متواصلة لتقفي آثار المجموعة المسلحة، وفق ما ورد بنص البيان.

وتعيش تونس منذ مايو/ايار 2011، أعمالًا إرهابية تصاعدت منذ 2013، راح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.

السلطات التونسية أكدت أنها حققت نجاحات أمنية مهمة، إلا أنها تشدد على ضرورة مواصلة الحذر واليقظة إزاء خطر المجموعات الإرهابية.

وتتركز الهجمات الإرهابية التي استهدفت تونس في المناطق الجبلية، خاصة المرتفعات الغربية.