بوادر صفقة تهدئة روسية في المنطقة تتضمن حلاً سياسياً للازمة السورية وتهدئة مع اسرائيل وتخفيف حدة العداء لايران
أهم العناوين
جرينتش+2 09:20
بومبيو يجهد لبناء تحالف دولي ضدّ إيران..فهل ينجح؟

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني