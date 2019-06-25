موقع اماراتي يعلن ان الأردن بصدد تعيين سفير في دمشق واستقبال سفير سوري بعمان

كشفت مصادر أردنية عليمة أن الحكومة في عمّان ربما تعلن خلال أيام عن تعيين سفير في سوريا، خصوصاً أن هذا المنصب شغر منذ سنوات.

وأضافت المصادر، لموقع 24 الاماراتي، أن هناك مشاروات بين الجانبين الأردني والسوري في هذا الإطار، ربما تسفر عن تبادل تعيين سفيرين في كلا البلدين.

وأوضحت أن هناك أموراً عالقة بين البلدين، خاصة ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، سيما وأن التبادل التجاري بين البلدين متعثر منذ افتتاح المعبر الحدودي بينهما في 15 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي.

وكانت الحكومة الأردنية قد طلبت من السفير السوري السابق في عمان بهجت سليمان منتصف 2014 مغادرة المملكة، بدعوى التدخل في شؤون الأردن الداخلية.

ويعمد الأردن إلى تشديد التفتيش على المعبر الحدودي (جابر نصيب) بهدف منع إدخال أو تهريب أي بضائع من سوريا رداً على منع الجانب السوري للاستيراد من الأردن.

ومن المعروف ان الاردن هو من بين دول عربية أبقت على علاقاتها واتصالاتها مع سوريا عقب اندلاع النزاع السوري عام 2011.

وظلت السفارة الأردنية في دمشق تمارس عملها منذ سنوات بشكل طبيعي بوجود طاقم من الموظفين لم يكن بينهم قائم بالأعمال دبلوماسي وبدرجة مستشار، إلى أن عينت وزارة الخارجية الأردنية بداية العام الحالي قائماً بالأعمال برتبة مستشار في السفارة بدمشق.