كوشنير : صفقة القرن ستأخد من مبادرة السلام العربية ما يلبي التطلعات الاسرائيلية

قال جارد كوشنير، مستشار الرئيس الأمريكي ترامب، إن المبادرة العربية للسلام “عمل نبيل ولكنه لم يوصِل إلى السلام المنشود بين الفلسطينيين والإسرائيليين”، مؤكدا انه من غير الممكن التوصل الى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين وفقا للخطوط العريضة التي تطرحها هذه المبادرة.

وأضاف كوشنير في مقابلة مع قناة الجزيرة في البيت الأبيض، قبيل توجهه الى المنامة، انه “يعتقد ان علينا جميعا الاعتراف بأنه في حال تم التوصل في يوم من الأيام الى اتفاق سلام، فإنه لن يكون قائما على مبادرة السلام العربية، بل سيكون في المجال بين مبادرة السلام العربية وبين التطلعات الإسرائيلية”. كما رد كوشنير على الانتقادات التي توجّه إلى قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بالقول إن ذلك من حق الولايات المتحدة، وإن الكونغرس سن هذا التشريع منذ سنوات. وأضاف كوشنير أن “إسرائيل دولة ذات سيادة ولها الحق في أن تحدد عاصمتها”، مشيرا إلى أن ترامب قال عندما نقل السفارة الإمريكية إلى القدس إن ذلك لا يجب أن يؤثر على مفاوضات الوضع النهائي.

وقال كوشنير “نحن نركز جهودنا على خطة مفصلة نعتقد أنها ستساعد على إنهاء هذا الصراع المتواصل، ونأمل أن نعلن عنها قريبا وأن تنخرط فيها الأطراف لنتحرك بها إلى الأمام”.