السعودية منعت اسم عبد الناصر.. قائمة بأسماء ممنوعة في دول العالم

هناك أسماء مباح إطلاقها على حديثي الولادة في بعض الدول، ولكنها تواجه الحظر بقرار حكومي في دول أخرى، وذلك لاعتبارات متعددة لا ضرورة لذكرها.

وفي المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، فقد طرحت وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية في عام 2014، قائمة تضم 50 اسماً محظوراً في المملكة، بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية.. منها “ناتق” و”بصان” و”عاذل”… وهذه أسماء الشهور عند العرب في الجاهلية.

ومن أبرز هذه الأسماء: عبد الرسول وملكتينا ولوران ومملكة وسمو وعبد الناصر وسيتاف ويلين ولولاند وتبارك وعبد النبي وبسملة ومايا وليندا وجبريل وأمير وسمو ونبي وتيلاج وريلام وأليس وملاك.

أسماء سخيفة

كما تحظر دول إطلاق أسماء سخيفة وليست ذات معنى، ابرزها فرنسا التي تحظر استخدام اسم “فراولة”، فإذا رغبت في إطلاقه على مولودك الجديد، فيجب أن تسجله خارج أراضيها، بحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

كذلك هناك أسماء محظورة خوفا من تعرض صاحبها للعنف أو التنمر، مثل أدولف هتلر في ألمانيا، ورامبو وباتمان في المكسيك، وأسامة بن لادن في ألمانيا.

أسماء مشاهير وحيوانات

اسم الأمير وليام محظور في فرنسا، وإلفيس في السويد وريهانا في البرتغال.

ولأن ماليزيا تعتبر أن إطلاق أسماء حيوانات على أشخاص “أمراً مهيناً للغاية”، فإنها تحظر أسماء “دب” و”ثعبان”.

الأسماء “المحايدة بين الجنسين”

كما تحظر ألمانيا والدنمارك الأسماء المحايدة بين الجنسين، وهي التي يجوز إطلاقها سواء على ذكر أو أنثى، وهي: تايلور وجوردان وأشلي ومورغان.

العلامات التجارية

كذلك هناك أسماء لعلامات تجارية شهيرة محظور إطلاقها في عدد من دول العالم، وهي “فيسبوك” في المكسيك، و”أيكيا” في السويد، و”مرسيدس” في سويسرا، و”نوتيلا” و”ميني كوبر” في فرنسا، و”شانيل” في سويسرا.