وزارة المياه تردم بئراً مخالفة في منطقة الرمثا بعمق 500 متر

قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه انها ردمت بئرا مخالفا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، محفور على عمق يزيد عن 500 متر داخل مزرعة، ويقوم بسحب الاف الامتار المكعبة التي تستخدم لري مزروعات بمساحات مختلفة داخل مزارع وتزويد صهاريج في المنطقة، وذلك بمرافقة قوات أمنية من الامن العام والدرك.

وبالتفاصيل بينت انه وبناء على المعلومات المتوفرة لدى قسم حوض اليرموك تم تنسيق حملة امنية حيث تمت مداهمة احدى المزارع في منطقة الرمثا العائدة لـ ( ش .أ .ر) ، وتم ضبط البئر المخالف والمباشرة بردمه واعداد الضبوطات القانونية الخاصة بالواقعة واحالة الاوراق الى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيق والسير بالقضية حسب احكام القانون.

واكدت الوزارة / سلطة المياه انها تواصل حملات المداهمة لعدد من المواقع لضبط اي مخالفات او تجاوزات بالاعتداء على مصادر المياه مناشدة المواطنين بضرورة الابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات من قبل المخالفين حماية لحقوق الوطن والمواطنين المائية.

وأكدت ان القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة طويلة وغرامات مالية كبيرة، وان الاجهزة المختصة تقوم بالبحث عن المعتدين.