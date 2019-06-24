وزارة التعليم العالي تُسهّل لخريجي الجامعات تصديق شهاداتهم موضعياً

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لخريجي الجامعات الحكومية والخاصة وكليات المجتمع انه بإمكانهم تصديق وثائق التخرج والشهادات العلمية الخاصة من مراكز التصديق المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، دون الحاجة لمراجعة مركز الوزارة.
وحددت الوزارة مراكز التصديق الموزعة على الاقاليم الثلاثة كمايلي..
اقليم الشمال: جامعة اليرموك وجامعة العلوم والتكنولوجيا وجرش الأهلية وجامعة آل البيت وكلية عجلون.
اقليم الوسط: الجامعة الأردنية وجامعة العلوم التطبيقية وجامعة البترا والجامعة الهاشمية. جامعة البلقاء التطبيقية (المركز) والجامعة الألمانية الأردنية وجامعة الزيتونة.
اقليم الجنوب: جامعة مؤتة وجامعة الحسين بن طلال وجامعة الطفيلة التقنية وفرع الجامعة الأردنية بالعقبة