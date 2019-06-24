كارول سماحة تؤنب المغرضين المحرضين ضد حفلها في دمشق

أعربت المطربة اللبنانية كارول سماحة عن تعجبها من ترصد البعض لحفلها ضمن مهرجان ”ليالي قلعة دمشق“ المقرر بتاريخ 13 يوليو/تموز المقبل.

وردت كارول، على من أسمتهم بـ“المحرضين“ ضد حفلها، في سلسلة تغريدات عبر حسابها على ”تويتر“ قائلة: ”توضيح.. أرفض أن ينسب لي أو ينسبني أحد أو يلصق بي اي موقف سياسي ليس صادراً عني شخصيًا سابقاً أو حتى الآن“، مضيفة ”طوال مسيرتي الفنية لم أعبر يوماً عن رأيي السياسي على أي منصة إعلامية، حتى لا أوضع في إطار اصطفافات سياسية في زمن انقساماتها، لطالما مواقفي وأغنياتي تعبر عن توجهي الفني والإنساني“.

وتابعت سماحة: ”يبدو أن هناك من يتولّى التحريض ضد حفلتي بدمشق في 13 يوليو/ تموز ضمن مهرجان فني وثقافي يهدف لإظهار البعد الحضاري والثقافي لسوريا.. وحتى هذا التاريخ أستعد للقاء جمهوري الغالي في سوريا الحبيبة بحماسة شديدة وأنتظر موعد اللقاء بشوق كبير.. مع خالص حبي للشعب السوري“.

واستشهدت كارول سماحة، بتغريدة سابقة لها، أعادت نشرها لتعبر عن رأيها السياسي مما يحدث في المنطقة العربية، حيث كتبت: ”بعد منع تسليح الجيش اللبناني والقضاء على الجيش العراقي والسيطرة على تونس وليبيا، لم يبق سوى الجيش السوري والمصري، الخطة واضحة ليتكم تفهمون“.

ويشارك كارول سماحة في إحياء حفلات ”ليالي قلعة دمشق“، من لبنان، كل من فارس كرم بتاريخ 11 يوليو/تموز المقبل، وفي الختام مروان خوري يوم 14 يوليو/تموز المقبل.