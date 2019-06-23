كهرباء اربد تسارع لاصلاح عطب كاد يسبب كارثة وسط الاحياء السكنية 

سارعت ادارة شركة كهرباء محافظة اربد الى منع وقوع كارثة بين الاحياء السكنية، وقامت باصلاح العطل الذي وقع في منطقة عمراوة في لواء الرمثا.

وكان مواطنون قد اكدوا، من خلال الصور، سقوط اسلاك كهرباء فوق اعشاب تشتعل فيها النيران، مؤكدين ان الاسلاك لا تبعد عن النار المشتعلة اكثر من امتار قليلة.

وفي مكان اخر شكا مواطنون من وجود اعشاب تحيط باحد محولات الكهرباء الضخمة في حي الكولا غرب مدينة الرمثا.

مدير عام الشركة المهندس احمد ذينات اكد ان كوادر الصيانة في الشركة قامت على وجه السرعة برفع الكوابل التي سقطت بسبب تعرض احد الاعمدة في منطقة عمراوة، مشيرا الى انه تم حل المشكلة على وجه السرعة.

واكد المهندس ذينات قيام الشركة بتنظيف المنطقة المحيطة بمحمول الكولا الكهربائي ووقايته من اشتعال الاعشاب المحيطة به، شاكرا تعاون المواطنين وحرصهم على تبليغ الشركة باي خطر .